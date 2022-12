Pailita ha logrado consolidar su carrera a través de los años, participando en diversas colaboraciones con distintos artistas del género, como también por sus éxitos Parcera, Vuelve, los cuales suman miles de visitas en su canal de YouTube. Por ese mismo lado, el musico anunció un evento del verano 2023 que no te puedes perder, se trata de su gira musical que está pronto de empezar.

¿Cuáles son las fechas para el Tour Chileno Verano 2023 de Pailita?

¡Excelentes noticias para sus fans lejos de Santiago! Porque el artista musical visitará las siguientes regiones:

Iquique (14 de enero)

Antofagasta (21 de enero)

La Serena (25 de enero)

Talcahuano (7 de febrero)

Talca (16 de febrero)

Además, existen más fechas por confirmar. Mientras, estaremos atentas a las novedades de su gira musical Soñando Despierto.

¿Cómo adquirir entradas para el Tour Chileno Verano 2023 de Pailita?

Los tíckets para asistir a los shows de Pailita, salieron a la venta desde este lunes 12 de diciembre a las 20:00 por la plataforma Passline.

Los valores de las entradas abordan entre los 25 mil hasta los 50 mil pesos.

Cabe señalar, de que, si no alcanzas por distintos motivos ver a Pailita, uno de los artistas más escuchados durante este año, lo podrás ver en Lollapalooza Chile en su edición 2023 como uno de los números urbanos locales.

La historia de Dimelo Má con Marcianeke

Hace dos años quePailita comenzó a sonar en las plataformas musicales por su éxito Dimelo má con el cantante Marcianeke, que los hizo saltar ambos a la fama. Durante una conversación con Culto de La Tercera, el artista abordó distintos temas de su carrera y vida personal, como también la historia del hit que cambió su vida.

“Estábamos haciendo canciones con los Yakuza Mafia, que ellos me recibieron acá, y ya estaba trabajando con JP [Muñoz] como mi mánager”.

Entonces recibió una noticia que lo haría saltar a la fama. “Ahí conocí a Marcianake -recuerda-. Me habló una vez por las redes sociales y me dijo ‘oye, hermano, hagamos una canción’, y le dije que ya. Incluso me fue a buscar a mi casa, no sé cómo llegó, yo estaba acostado más encima. Pero me llevó al estudio y grabamos la canción. Era una más, incluso a mí no me gustaba mi parte, la quería cambiar, pero quedó así”.

Pailita, el joven artista urbano de 22 años tiene todo para seguir construyendo su carrera. Le deseamos el mejor de los éxitos y estaremos al tanto de sus últimas novedades musicales.