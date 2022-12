¿Acaso no te has enterado?. ¡The Weeknd llega a Chile!.Si no sabías nada de esta noticia, pues, bueno, no desesperes porque te contaremos todo lo que se sabe hasta ahora sobre la llegada del cantante canadiense a nuestro país, en el marco de su gira After Hours Til Dawn Tour. Además, Chile, será el último que visitará el artista musical. ¡Atención fanáticos!, te informamos todo lo que debes saber.

¿Cuándo comienza la venta general de entradas para ver a The Weeknd en Chile?

Anoten la fecha en un papel o en notas del celular, porque el día jueves 8 de diciembre, a las 11:01 am, comienza la venta general de entradas.

¿Cuándo comienza la preventa de entradas para ver a The Weeknd en Chile?

La preventa de entradas comienza este martes 6 de diciembre para los clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotiabank desde las 11:00 am.

¿Cuáles son los precios de las entradas para ver a The Weeknd en Chile?

Los valores de las entradas poseen diversos precios que giran alrededor de los 51.000 pesos hasta los 296.000 pesos, siendo esta la entrada más costosa.

A continuación, informamos sobre todos los precios de las entradas para The Weeknd en Chile.

¿Cuándo y dónde es el concierto de The Weeknd en Chile?

Aun que queda mucho para el concierto de The Weeknd en Chile pero no está demás tener en consideración la fecha. El espectáculo será el 15 de octubre de 2023 en el Estadio Bicentenario La Florida.

¿Cómo llegar al Estadio Bicentenario La Florida?

Si asistirás al espectáculo musical de The Weeknd en Chile, debes saber de memoria esta información.

Para dirigirte al recinto, según lo que señala Moovit, si te diriges en tren subterráneo, debes descender en la estación Los Quillayes, (Línea 4) la cual está a 9 min del lugar.

Si vas en camino en bus, puedes tomar 102, 104, 712, E04, E10, E14, MB-81.