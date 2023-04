Ayer miércoles el comediante Edo Caroe repitió un nuevo sold out para su segunda presentación en el Movistar Arena todo esto en apenas 30 minutos. El humorista no podía creer que habían confirmado una nueva fecha y nuevamente no pudo contener la emoción al saber que sus fanáticos lograron una nueva hazaña.

A través de su cuenta de Instagram el comediante indicó “Gracias público querido!! No puedo con esta emoción, no tengo palabras. Solo sé que serán dos shows tremendos!! Ya me explayaré más cuando me calme. Gracias!!”.

“Lo que Salga” es el show de stand-up que presentará en uno de los recintos más importantes del país, este espectáculo germinó en plena pandemia con teatros vacíos y encierro, luego en 2022 se convirtió en éxito de taquilla, agotando todas las entradas y recorriendo las diversas zonas del país. Edo Caroe nos presenta su material más íntimo, con una particular narrativa que va desmenuzando sus miedos como padre, el absurdo de nuestras contradicciones, la precariedad de la salud mental y la experiencia asfixiante de tanto malestar en una Era de abundancia. Conoce a continuación cuándo es su segundo show.

¿Cuándo es el segundo show de Edo Caroe en el Movistar Arena?

La segunda función que tendrá Edo Caroe en el Movistar Arena está programada para el martes 23 de mayo a las 20:00 horas.

¿Quedan entradas disponibles para ver a Edo Caroe?

Lamentamos no quedan entradas disponibles para ninguna de las dos fechas programadas. Sin embargo, te comentamos que las entradas iban desde los $46.200 en las primeras filas y hasta los $13.200 en tribuna.