¡Atención Fanáticos de Imagine Dragons!

Este 2022 tendremos en chile a la conocida banda de pop rock, si quieres asistir,aún quedan entradas a la venta en Ticketmaster.

Las ubicaciones disponibles son todas de pie: Cancha General, Cancha Frontal Pacífico y Cancha Frontal Andes.

Los valores de las entradas van desde los $75.725 hasta los $128.150 mil pesos.

Recordemos que el pasado 10 de agosto, la agrupación lanzó su video musical de ‘I Don’t Like Myself’, con un mensaje por el Día Mundial de la Salud Mental.

“Luché bastante con el amor propio a lo largo de los años. Estaba en una profunda depresión y recurrí a la música en busca de refugio. Desde entonces, he pasado muchos años en terapia trabajando en el amor propio. Creo que la terapia es la razón por la que todavía estoy vivo hoy. Si alguna vez se trata de si debes o no ir a terapia, la respuesta es siempre sí”, señaló el líder de la banda.

El repertorio de la banda es la siguiente:

- My Life

- Believer

- It’s Time

- I’m So Sorry

- Thunder

- Birds

- FollowYou

- Lonely

- Natural

*Acoustic

- Next to MeI*

- Bet My Life*

- ThreeLittleBirds (BobMarley & TheWailerscover)*

- ForeverYoung (Alphavillecover)*

- Whatever It Takes

- Sharks

- Enemy

- I’mHappy

- Demons

- On Top of the World

- Younger

- Bones

- Radioactive

- WalkingtheWire (“My Life” Reprise)

¿Cuándo es el concierto de Imagine Dragons en Chile?

El concierto de Imagine Dragons será el viernes 21 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de su gira ‘Mercury World Tour’.

Actualmente la banda que lidera Dan Reynolds regresa a Chile, luego de su exitosa presentación en Lollapalooza 2018.