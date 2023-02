Ya no queda casi nada de tiempo para que comience la edición 62° del Festival de Viña del Mar. Tras una larga espera, por fin se dio a conocer cuál sería la programación completa del certamen en Ciudad Jardín. La última información fue que el comediante Diego Urrutia, sería quien se presentará en el escenario de la Quinta Vergara, debido a la baja de Yerko Puchento. Si no sabes nada del humorista o cuándo se presentará, te contamos todos los detalles en el siguiente título.

¿Cuándo se presentará Diego Urrutia en el Festival de Viña 2023?

El comediante oriundo de Temuco,Diego Urrutia, se subirá al escenario de la Quinta Vergara, el día lunes 29, con las artistas argentinas Tini Stoessel y Emilia.

Urrutia, se convirtió en rostro conocido a través de redes sociales "por describir historias cotidianas con mucho humor. El tiktoker cuenta con gran cantidad de seguidores en Instagram y TikTok con más de 289 mil y 441 mil seguidores, respectivamente", señaló la producción del evento.

Según fuentes de la industria, su nombre habría sido sugerido por Luis Slimming a la organización del certamen.

Diego Urrutia, quien tendrá su debut en la Quinta Vergara, conversó con ADN sobre lo que significa esta presentación.

“Desde que había cierta sospecha de que alguien podía ir, me puse a trabajar altiro, sin saber que me podían llamar realmente, por si acaso. Después empezó a avanzar la cosa y lo confirmamos en un par de horas”, dijo el humorista.

Por otro lado, comentó sobre su preparación para el show. “Estoy encerrado, practicando, viendo mis rutinas ya grabadas. Ensayando de qué manera decir las cosas mejor o no. No estoy viendo nada de lo que aparece en la prensa o los medios”, aseguró.

De ese mismo modo, el comediante comentó que trata de evitar presionarse de más en este momento. “Trato de relajarme para no estar todo el rato con pega. Así que hace un rato me fui a comprar unas papas fritas y me saludaron como diez personas en dos cuadras. Me deseaban pura buena onda, puro cariño”, declaró Diego Urrutia.

Le deseamos la mejor de las suertes al comediante emergente en su debut en Viña del Mar 2023.