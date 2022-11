Creamfields 2022: ¿Cuál es el line up del evento artístico?

El gran festival de música Creamfields Chile 2022 comenzó este sábado 5 de noviembre su nueva edición, en la cual participarán distintos artistas nacionales e internacionales en los diferentes escenarios colocados en Espacio Riesco.

¿Cuál es el line up de Creamfields 2022?

Este sábado a partir de las 13.00 se dará inicio a una nueva edición del festival en donde estarán presentes Vivando, quien se presentará en el Main Stage, Paralelo 86, en el Cream Stage y Milo Milo en el alternative Stage.

Dentro del día también se presentarán Jordan Ferrrer, Chemical Surf, Fideles, Igor Marijuan, Stormerz, Wiwek, Marciano, Hannah Wants, Franky Wah, Sub Zero Proyect, Acraze, Chris Lorenzo, Velentino Khan, Habstrakt.

Entre los números fuertes del evento se encuentran Mk, que se subirá al escenario principal a las 19.00 horas, Bizarrap que también se presentará en el Main Stage comenzará su espectáculo a las 20.20 horas, para finalizar con Steve Aoki, el Dj comenzará su show a partir de las 21.30 horas.

En el Cream Stage a las 19.30 horas se presentará Dubfire, seguido de Jamie Jones a las 21.00, mientras que en el Alternative Stage estará Coone a las 21.00 horas y Rebelio a las 22.00 que cerrará la jornada. En el Stage Groove se presentará Chris Lorenzo a las 18.40, seguido de Dom Dolla a las 20.00 y Gorgon City a las 21.30.

Revisa el line up completo a continuación.

¿Qué artistas se presentan el domingo?

El último día del evento también cuenta con una gran parrilla programática repleto de reconocidos artistas, entre los que destacan Dj Snake, FatBoy Slim, Charlotte de Witte, Gunz for Hire, Mk, Kream, Alok, Bruno Martin, Rod Valdés, Mauricio Hernández y Sunnery James & Ryan Marciano.