Stranger Things se ha convertido en una de las series de Netflix más vistas de su historia, y los fanáticos ya cuentan los minutos para volver a sus personajes favoritos y saber el desenlace de la historia de los jóvenes de Hawkins. La exitosa serie de los hermanos Duffer fue ganando popularidad entre las mejores series originales de Netflix.

¿Cuál es la posible fecha de estreno de Stranger Things?

Stranger Things no tiene aún una fecha oficial de estreno, sin embargo, uno de los actores principales de la serie Finn Wolfhard quién protagoniza a Mike Wheeler novio de Once en conversación con GQ comentó sobre la quinta temporada “para cuando salga tendré 22 años creo y comencé a trabajar en el programa cuando tenía 12 años. ¡Eso es una locura!” señaló Finn. Por lo que la última entrega de The Duffer Brothers sería para el próximo año.

El actor además comentó que “podré beber con Gaten, Caleb, Noah y todo el elenco en el estreno de Stranger Things 5, que no podría haber dicho lo mismo en el estreno de la primera temporada, lo que me deja boquiabierto”.

A pesar de que aún no tienen fecha de rodaje, los hermanos Duffer vienen escribiendo el guión de la última temporada desde principios de agosto de 2022, y uno de los datos que han revelado los guionistas de Stranger Things es que la última temporada tendrá sólo 8 episodios. Además es importante señalar que la temporada 5 aún no tiene trailer ni imágenes que podrían detallar el deselence de la historia, sin embargo se espera que esta temporada vuelva el grupo original al completo con Once, Will, Mike, Lucas y Dustin, además de los habituales que han ido ganando protagonismo como Steve, Nancy, Robin Hopper y Joyce.