Tras haber sido ligado al caso de contrabando de relojes de lujo en el que apareció mencionado esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, más conocido como Parived; ahora Cristián de la Fuente salió a aclarar las razones por las que apareció mencionado en medio de las indagatorias.

De acuerdo con una publicación de La Red, el actor "habría sido uno de los compradores de especies robadas" y que también estaría siendo indagado.

Luego de la publicación, De la Fuente manifestó por medio de un comunicado que "no he recibido ninguna citación ni comunicación del Ministerio Público, vinculada a esta u otra investigación penal, ni tampoco he estado involucrado a la compra de relojes u otras especies robadas como refiere la nota de La Red".

Pero ahora, el mismo Cristián amplió los detallas de las circunstancias por las que habría sido conectado al caso, en una conversación que sostuvo con Publimetro, donde se refirió al contacto comercial que habría tenido con Daniel Goñi, un comerciante conocido en el mundo de los joyeros de alta gama, quien posee una plataforma online en la que ofrece estos dispositivos.

De la Fuente relató que "hace más de un año me contacté con el señor Goñi, a quien conocí cuando él trabajaba en una joyería de la ciudad, para encargarle la venta de dos relojes de mi propiedad que no podía usar ya que actualmente tengo un acuerdo con otra marca de relojes".

"Al poco tiempo me comentó que tenía una cliente que estaba interesada en comprar los relojes. Me transmitió las condiciones de la venta, las que acepté. Esa es toda mi relación con el señor Goñi y con su clienta", añadió.

Caso contrabando de relojes de lujo: La conexión entre Cristián de la Fuente, Parived y Tonka Tomicic, según el actor

La interesada identificada sería nada menos que la animadora de Bienvenidos, según subrayó el mismo actor: "Según lo que me informó el señor Goñi, los relojes los quería Tonka. Se los pasé y me entregó los cheques de la cuenta de Tonka".

Pero "desconozco esa información. No puedo opinar sobre la base de suposiciones. Es irresponsable", advirtió De la Fuente.

Al ser consultado sobre si sabía sobre la investigación que pesaba sobre Goñi, De la Fuente sostiene que "por supuesto que no. La venta del reloj se realizó en el mes febrero del año 2020, y yo recién me enteré de esto hace un par de semanas por la prensa".

Cristián de la Fuente confirmó que este martes hizo efectiva la una querella criminal en contra de la Red y su director ejecutivo, el señor Víctor Gutiérrez, por infringir las disposiciones de la ley de prensa y ejercicio del periodismo.

En tanto que sobre las sensaciones que le quedan sobre las publicaciones de la prensa, el también animador lo considera "injusto" e indica que "es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como este (...) Manchar mi nombre gratuitamente, y sobre todo ver cómo esto afecta a mí esposa y especialmente a mí hija, es muy triste".