¿Se imaginan a dos asesinos como niñeras? Pues, la ficción no tiene límites, y así lo demuestra el nuevo estreno de anime Buddy Daddies, una producción de P.A Works que promete cautivar a los seguidores fieles del anime. Si no sabías nada de este lanzamiento, no te preocupes porque informaremos todos los detalles del proyecto cinematográfico.

¿Cuál es el tráiler de Buddy Daddies?

El adelanto oficial de la serie es el siguiente:

¿Cuál es la sinopsis de Buddy Daddies?

La descripción del sitio Crunchyroll es el siguiente:

"La historia sigue a Kazuki Kurusu, un contratista/coordinador criminal que vive con su mejor amiga, Rei Suwa, una asesina profesional que ha sido criada desde la infancia para ser asesina a sueldo. Kazuki es extrovertido y ama las apuestas y las mujeres, mientras que Rei es un hombre de pocas palabras que pasa su tiempo libre jugando videojuegos. Un día, los dos amigos terminan cuidando a Miri Unasaka, una niña de cuatro años cuyo padre es un jefe de la mafia, después de que Miri se mete accidentalmente en un tiroteo en un hotel mientras busca a su padre".

Según lo señalado en la plataforma, la serie tendrá giros inesperados como el cuidar a una niña de cuatro años. ¿Cómo se dará el hacerse cargo de una niña?. Eso solo lo podremos saber al momento del estreno de la serie por el sitio Crunchyroll.

¿Cuál es el elenco oficial de Buddy Daddies?

El reparto oficial es el siguiente:

Kazuki Kurusu con la voz de Toshiyuki Toyonaga (Tanizaki en Bungo Stray Dogs)

Rei Suwa con la voz de Koki Uchiyama (Takt en takt op.Destiny)

Miri Urasaka con la voz de Hina Kino (Alas Ramus en The Devil is a Part-Timer!)

¿Cuándo se estrena Buddy Daddies en Crunchyroll?

La serie se estrena el 7 de enero.

¿Cómo adquirir una cuenta en Crunchyroll?

Para contratar el servicio, haz click aquí.