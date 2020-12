Confirmadas todas las batallas de la jornada 5 de FMS Chile

Luego de más de un mes de ausencia, FMS Chile regresa con la jornada 5 y confirmó todas sus batallas, con encuentros imperdibles. El evento tendrá el clásico enfrentamiento de calle entre Nitro y Pepe Grillo, donde la punta de la liga nacional de freestyle estará en juego.

La quinta jornada no tendrá a Acertijo, que viajará rumbo a República Dominicana para la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, y tampoco estará El Menor por temas personales. Con esto, el duelo será reemplazado por la exhibición entre Metalingüística y JNO, que pisarán por primera vez el escenario de la Freestyle Master Series.

Metalingüística vs. JNO

Jokker vs. Esezeta

Teorema vs. Tom Crowley

Con esto las batallas por los puntos son: Nitro vs. Pepe Grillo, Teorema vs. Tom Crowley, Jokker vs. Esezeta y Ricto vs. Joqerr. La punta de la liga profesional de freestyle estará en juego, y podríamos tener un nuevo líder al final de la imperdible jornada.

Entre los datos estadísticos más destacados, hay que mencionar que se vivirá el tercer enfrentamiento, segundo en formato FMS, entre Teorema y Tom Crowley, donde el brujo andino está invicto con dos victorias sobre el cañetino y buscará seguir invicto para escaparse de la parte baja de la tabla.

Podrás seguir en vivo la quinta fecha de FMS Chile el sábado 5 de diciembre desde las 15:45 horas por el streaming online en la cuenta oficial de YouTube de Urban Roosters.