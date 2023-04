La Ley de Baltazar está cada vez más cerca de finalizar sus transmisiones, con un capítulo que promete ser de alto impacto. A pesar de que aún quedan capítulos por emitir, los spoilers y teorías ya comenzaron a salir y por lo mismo, los fans ya tienen una idea de cómo concluirá la historia.

Actualmente, la teleserie se encuentra emitiendo los preparativos de la boda entre Baltazar (Francisco Reyes) y Cristina, sin embargo, al parecer el matrimonio podría no concretarse.

En el último capítulo de la producción, tras ver a su pareja interactuar con la hermana Margarita (Amparo Noguera), Cristina le pide sinceridad, ya que aún pueden detener la boda. "Yo no quiero que se case conmigo obligado, por compromiso, y menos si estás enamorado de Margarita. Uno se puede equivocar una vez, pero ¿dos veces por la misma cuestión? No. ¿Por qué no asume de una buena vez que está enamorado de ella?".

Tras decirle que ella sabe que él no la ama, Baltazar le dice que ella sabe el lugar que la hermana tiene en su corazón y que sabe que él le tiene cariño.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI NO QUIERES ENTERARTE DE CÓMO TERMINA LA TELESERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Cristina y Baltazar se casarán?

El medio El Filtrador entregó detalles de lo que pasará en el último, revelando la identidad de una de las parejas que terminará junta la historia.

Según señaló el portal, Baltazar (Francisco Reyes), morirá producto de un infarto fulminante en el capítulo final de la teleserie.

Sin embargo, a pesar del trágico desenlace, el personaje habría vivido sus últimos momentos de forma plena, disfrutando a sus hijos y reencontrándose con el gran amor de su vida, Margarita Fuentes (Amparo Noguera), con quien llegaría al altar.