Stranger Things está lejos de terminar, esto luego de que este lunes se reveló que Netflix ordenó una serie animada ambientada en el universo creado por los hermanos Duffer.

Los creadores de la serie, quienes también serán productores ejecutivos junto a Shawn Levy, Dan Cohen y Eric Robles, señalaron en un comunicado que “siempre soñamos con un Stranger Things animado en la línea de los dibujos animados de los sábados por la mañana que crecimos amando”.

Para luego agregar: “Y ver este sueño realizado ha sido absolutamente emocionante. No podríamos estar más impresionados con lo que Eric y su equipo han creado: los guiones y las ilustraciones son increíbles, y estamos ansiosos por compartir más con ustedes. La aventura continúa…”, expresaron.

Stranger Things spin offs

La producción animada no es el primer spin-off de la exitosa producción que se encuentra preparando su quinta y última temporada. Una precuela teatral titulada The First Shadow se presentará en el West End de Londres a finales de 2023.

La quinta temporada de Stranger Things

Hasta el momento, no hay fecha de estreno para los capítulos finales de la exitosa serie de Netflix.

Sin embargo, luego del dramático final de la cuarta entrega, en donde los protagonistas intentaron de todas las formas derrotar a Vecna y además Max (Sadie Hawkins) quedó en estado grave tras su enfrentamiento con el villano, se espera que el último ciclo de la historia sea el más emotivo y sorprendente de la trama.