Una increíble noticia recibieron los fans de Christina Aguilera el pasado jueves cuando se reveló que la multipremiada artista será parte de la edición LXI del Festival de la canción de Viña del Mar como el gran número anglo, en donde se presentará el próximo jueves 23 de febrero.

¿Cuándo y cómo comprar entradas para ver a Xtina?

Las entradas para la nueva versión del festival internacional comenzarán el próximo martes 29 de noviembre a través de la preventa Claro, mientras que el miércoles 30 de noviembre iniciará la venta general en donde deberán escoger qué día desean asistir. Ambas a partir de las 15.00 horas por sistema Puntoticket. El valor de las entradas van desde los $34.500 más cargo por servicio.

Viña 2023

Grammy Latino 2022

La exitosa artista autora de hits como "Fighter", "Un Genio Atrapado (Genie in the bottle), Dirrty, Ven conmigo (Come on over), Keeps Getting Better, Your Body, La Reina, Hurt, I Turn to You, Beatiful, Pero me Acuerdo de ti, estará presente en gran evento masivo que se realiza en la quinta región.

Recientemente la actriz se presentó en los Grammys Latino en donde se llevó el galardón al Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional por su último disco titulado "Aguilera", su noveno trabajo de estudio y su segundo disco en español. El primero fue Mi Reflejo estrenado el año 2000.

“Dios mío... Gracias a la Academia Latina de la Grabación, gracias por Dios. Había querido lanzar otro álbum en español desde ‘Mi reflejo’ y fue un momento maravilloso para mí. Esto es muy importante para mí y ha sido maravilloso regresar a mi casa”, expresó la artista cuando recibió el reconocimiento.

Su ascendencia latina

La artista estadounidense nacida en Nueva York tiene ascendencia ecuatoriana por parte de su padre, Fausto Wagner Aguilera.

“Crecí en un hogar latino, mi padre de Ecuador y mis abuelos vivieron en mi casa por muchos años. Mi mamá domina el español, así fue que se conoció con mi papá. Ella es irlandesa, mi padre ecuatoriano, así que escuchaba mucho español. Cuando mis padres se divorciaron deje de escuchar español",recopiló Iheart.