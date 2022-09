Esta semana se presenta Coldplay en Chile. La banda británica agendó cuatro fechas en el país: 20, 21, 23 y 24 de septiembre. El grupo llega a territorio nacional con su gira mundial Music of the Sphers.

Además de presentar sus más grandes éxitos como “Fix You”, “A Sky Full of Stars” y “Viva la Vida”, tocarán también canciones de su álbum más reciente “Music of the Sphers”, como “Higher Power”, “My Universe” y “Biutyful”.

Como teloneras estarán Princesa Alba y Camila Cabello. La chilena saldrá al escenario a las 19:00 horas, mientras que la cubana se presentará a eso de las 20:00 horas. Coldplay tiene agendado comenzar el concierto a las 21:15 horas. Es importante mencionar que en su primera fecha la banda se retrasó y salió al escenario cerca de las 21.40 horas. El concierto dura casi dos horas.



¿Cómo llegar al Estadio Nacional para el concierto de Coldplay?

El concierto de Coldplay se llevará a cabo en el Estadio Nacional, las puertas se abrirán a las 17:00 horas.

Las personas que viajen en Metro deberán bajarse en la estación Estadio Nacional de la línea L6. En cuanto a micros, las líneas que tienen rutas que pasan cerca de Estadio Nacional son 117, 506V, 507, 508, 510, 516, 519 y D13.

Cabe destacar que los accesos al estadio varían dependiendo de cada ubicación:

Andes Santander y Cancha Frontal ingresan por Pedro de Valdivia.

ingresan por Pedro de Valdivia. Galería y Cancha General ingresan por Av. Grecia (lado derecho).

por Av. Grecia (lado derecho). Pacífico Bajo, Pacífico Medio, Pacífico Medio, Pacífico Alto, Codo Sur Vista Parcial, Pacífico Lateral y Movilidad Reducida ingresan por Avenida Grecia (lado izquierdo).

Cabe destacar que el Metro de Santiago cierra a las 23:00 horas y que el show termina pasado esa hora, por lo tanto deberás buscar una alternativa diferente para regresar a tu hogar.