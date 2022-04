Tras dos años sin poder celebrarse producto de la pandemia, el Festival de Música Coachella regresa este 2022 con una nueva edición la cual incluye grandes presentaciones durante los seis días que dura el evento.

El evento se realiza en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado en Estados Unidos y tiene capacidad para 250.000 personas que esperan disfrutar de el talento y el arte ubicados en los distintos escenarios.

Este año el Festival de Música y Artes de Coachella Valley contará nuevamente con la presencia de estrellas del espectáculo, como Harry Styler y Billie Ilish, quienes son algunos de los números encargados de hacer vibrar a los amantes de la música.

Dividido en dos fines de semana, las primeras dos jornadas de Coachella 2022 comienzan el viernes 15 de abril culminando el domingo 17, mientras que la segunda jornada inicia el 22 de abril finalizando el 24.

¿Qué artistas se presentan en Coachella 2022?

Entre los artistas que confirmaron su presentación en el gran evento se encuentran: Harry Styles. Swedish House Mafia x The Weeknd. Billie Eilish, Megan Thee Stallion. Karol G, Anitta, Ari Lennox, Doja Cat, Mika, Nicki Nicole, Run The Jewels, Maneskin, Fatboy Slim, Kim Petras, Finneas. entre otros. Revisa el line up de los primeros tres días a continuación.