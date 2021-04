Citizen Kane pierde su puntaje perfecto en Rotten Tomatoes: Estás son las cintas que ahora ocupan el primer lugar

La película ganadora del Oscar "Citizen Kane", perdió el puntaje perfecto en el sitio de criticas "Rotten Tomatoes", luego de que se desempolvara un comentario negativo sobre el filme escrito hace 80 años.

Esto debido al proyecto de archivación del sitio que consiste en considerar reseñas de críticos hechas en décadas pasadas y agregarlas a las reseñas de las películas icónicas de Hollywood.

La única crítica negativa, de un total de 116 que componen la evolución de la película, llegó de un crítico del Chicago Tribune que escribió bajo el seudónimo "Mae Tinée".

El crítico señaló en 1941 que la película no lo cautivo y bajo el titular "'El ciudadano Kane no logra impresionar a la crítica como la más grande jamás filmada", entregó su análisis del filme.

La reseña, que se puede encontrar en la página de Rotten Tomatoes de la película en "Rotten", solo se puede ver como un recorte de periódico escaneado.

"Has escuchado mucho sobre esta imagen y veo en los anuncios que algunos expertos piensan que es la mejor película jamás hecha. Yo no", escribió Tinée en ese momento.

"Es interesante. Es diferente. De hecho, es lo suficientemente extraño como para convertirse en una pieza de museo. Pero su sacrificio de la simplicidad por la excentricidad le quita distinción y valor de entretenimiento general".

El crítico además criticó la iluminación de la película y el sobreuso icónico de la luz oscura y las sombras en la película, escribiendo: "Me da escalofríos y seguí deseando que dejaran entrar un poco de sol".

A pesar de todo lo señalado, si le gustó la actuación de Orson Welles, quien también dirige la cinta, por su caracterización de Charles Foster Kane, llamando un "intérprete celoso y eficaz".

Estas son las películas que superaron al legendario filme: Paddington 2, Las Aventuras de Robin Hood, Leave No Trace, Rebecca, Modern Times, Singin 'in the Rain, The Kid, The Maltese Falcon y The Philadelphia Story de Charlie Chaplin tienen una puntuación de 100% "fresca" en el sitio.

Las evaluaciones en la página de Rotten Tomatoes se realizan de dos formas, a través de tomates frescos o tomates podridos, mientras más evaluaciones "frescas" tenga significa que está mejor evaluado el filme, contrario a podrido.

Citizen Kane nueva puntuación en Rotten Tomatoes