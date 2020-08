Chuty y su regreso a Batalla de los Gallos: "Mis seguidores han insistido en que vuelva a participar"

Chuty habló con Red Bull Batalla de los Gallos y comentó sobre su regreso a la principal competición de freestyle en el mundo. El hispano reveló las motivaciones que lo trajeron de vuelta y aseguró que tiene en mente ganar la Internacional del 2020.

"Por un lado, el contexto de la situación actual ha propiciado la reducción del número de eventos y, ya que no estoy en FMS, la única competición del circuito de freestyle que me quedaba este 2020 era la Red Bull. Por otro lado, considero que tanto mis seguidores como yo, hemos madurado a la hora de afrontar esta competición. Me explico", reveló.

Y agregó que "todo ello, sumado al cariño y al apoyo de mis seguidores, que este año han insistido especialmente en que vuelva a participar, y sumado a una serie de proyectos que a día de hoy no puedo desvelar, pero que se han generado entorno a mi regreso, han motivado mi vuelta. Al final, todo ha tenido importancia, pero como te comentaba, no ha habido ningún factor decisivo".

Eso no es todo, porque Chuty también mostró su intención de ganar la esquiva Internacional de Batalla de los Gallos: "Evidentemente, si me vuelvo a presentar, es para intentar ganarla. No me presento para dar un buen papel en la Última Oportunidad. Sin embargo, soy consciente de que hay competidores muy buenos, que van con las mismas ganas y, de hecho, yo aún no estoy ni en la Final Nacional".

Finalmente, reveló su entrenamiento para competir en "La Última Oportunidad. "Las batallas que tuve por parejas en EN321, me han ayudado para coger ritmo y encontrarme con el escenario, con ese momento de competición, y me ha ayudado a retomarlo bastante, ya que después de estos meses de obligado descanso me notaba más lento y parado", sentenció.