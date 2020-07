Chuty aclara: "No es mi retiro del freestyle, simplemente no competiré en FMS"

Chuty se refirió a su repentino retiro de la FMS España y aseguró que sólo se aleja de esa competencia, pero que seguirá activo en el circuito internacional del freestyle.

"Para los que me preguntan, no es mi retiro simplemente no competiré en FMS pero seguiremos viéndonos en el resto del circuito y eventos que os iré informando más adelante. Aún nos queda mucho por hacer", avisó el tricampeón hispano.

Y agregó que "esta liga es parte de mi y me llevaré un buen recuerdo tanto por lo aprendido como por los buenos resultados que han acompañado. No quiero dejar de desear la mayor de las suertes a mis compañeros que desde este sábado van a seguir disputando la liga".

Chuty ha sido el único campeón de FMS España, ya que ganó las tres temporadas de la competición y consiguió el subcampeonato de FMS Internacional en el 2019. Con esto, la Freestyle Masters Series se queda sin los dos nombres más grandes de la escena competitiva del free.