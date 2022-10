Finalmente llegó el esperado momento: Chainsaw Man debutó como serie y ¡dejó la grande entre los fanáticos del animé! Son múltiples los comentarios que ha generado la adaptación de la obra de Tatsuki Fujimoto, pero una discusión particular se ha dado en torno al clip introductor de la producción: ¿Qué películas fueron homenajeadas en el opening? Aquí en RedCarpet de RedGol te lo contamos...

La historia gira en torno a Denji haría cualquier cosa por dinero, hasta ir tras demonios con su perro diabólico, Pochita. Un hombre simple con sueños simples que tiene muchas deudas por pagar.

Pero su triste vida da un vuelco cuando le traiciona alguien en quien confía. Ahora, con el poder del demonio dentro, Denji da la bienvenida a un hombre nuevo.

La primera temporada del animé contará con 12 episodios, cada uno con Endings diferentes. Pero en el caso del opening, este se mantendrá con el tema KICK BACK, de Kenshi Yonezu.

Esta obertura fue dirigida y diseñada por Shingo Yamashita, y tiene múltiples referencias a otras conocidas películas y series. A continuación te presentamos un listado con los principales guiños...

No Country For Old Men (2007)