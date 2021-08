La periodista aseguró que la información sobre la visita que tuvo en Brasil no tuvo nada que ver con la ex esposa del futbolista.

Cecilia Gutiérrez desmiente nuevamente a Mauricio Isla: "No me voy a prestar para ningún tipo de complot"

Cerrando la semana, la periodista Cecilia Gutiérrez hizo un nuevo live en Instagram con el que aprovechó de responderle y de paso desmentir al futbolista Mauricio Isla, tras su reacción ante la información sobre que la modelo Victoria Helo se encontraba en su casa de Brasil.

Tras la revelación de la panelista de Zona de Estrellas, Isla publicó una historia de después borró, donde confirmaba que "quiero dejar en claro que yo no tengo ni tuve ninguna relación con Victoria Helo".

"Ella y sus amigas vinieron de vacaciones y estuvieron en mi casa, como también en otros lugares de Río de Janeiro", indicó el jugador del Flamengo, añadiendo una invitación a entrevistarlo cuando vuelva a Chile.

Ante eso, ahora Gutiérrez resaltó que "ustedes vieron las historias en que me etiquetó. Donde además me ofreció hacer una entrevista, que yo lo entrevistara si es que quería, y además insinuó que había un complot entre Gala, su mejor amiga -que también es amiga mía, que yo la conozco- y yo... Ah, y su manager, Suro. Un complot para perjudicarlo".

"Con lo primero quería contarles que yo efectivamente contacté al Huaso Isla para darle su derecho a réplica, si él quería hablar, si quería dar esa entrevista que había ofrecido a través de sus historias. Las historias después las bajó, borró todas las historias que había puesto. No me contestó. Así que eso de tan directo para decir las cosas por historias", advirtió la periodista.

Además, especificó que "yo le mandé un DM, le escribí, le dije que obviamente yo le podía dar su derecho a réplica, que yo confiaba en mi fuente, que no se la podía revelar -obvio- por motivos profesionales. Que si él sentía que quería responder estaban mis redes sociales abiertas para hacerlo y no me contestó".

"Eso por una parte. Y por otra, me parece súper importante destacar y también contarles que por ningún motivo hay un complot en contra de Mauricio Isla. Que Gala yo no la conozco personalmente. Compartí un par de veces mensajes con ella por Instagram. De hecho, ese día del live donde mostré las fotos de Victoria en la casa del Huaso Isla en Brasil, yo le escribí a Gala un mensaje por interno de Instagram para decirle que iba a lanzar esa información. Esa fue la comunicación que yo tuve con ella", recalcó Cecilia.

En la nueva transmisión en vivo, Cecilia sostuvo que "no he estado nunca en su casa, ni ella en la mía, no nos conocemos. Entonces, me parece que es delicado acusar un complot por varias cosas: uno, porque yo estaba haciendo mi pega, confío en mi fuente. El confirma que esta niña estaba en su casa. Según él, estaba de vacaciones. Yo lo que dije es que había una chica en la casa de Mauricio Isla, que la invitó él además con una amiga. Dijo que era un grupo de amigas. Yo tengo entendido que era Victoria con una amiga no más. No anda un grupo gigante".

"Pero me parece delicado que acuse a su ex señora y a la mamá de su hija, de querer perjudicarlo a través mío, porque además no es mi interés hacer complot ni inventar cosas en contra de la gente, porque no es mi estilo".

"Ustedes me conocen y cada información que he dado, generalmente, sobre todo los futbolistas, las desmienten inmediatamente. No me conocen, no les importa la farándula, les carga, pero al otro día que digo algo, típico que lo desmienten inmediatamente", subrayó.

Antes de cerrar, Cecilia Gutiérrez postuló que "no me voy a prestar para ningún tipo de complot de nadie. No soy el títere de nadie tampoco, como para hacerlo. Desmiento absolutamente que Gala tenga algo que ver con la información que yo lancé ese día en el live. La información me llegó por otra parte, yo lo chequeé por otro lado. Chequié que esa fuera la casa de Mauricio. Así que nada que ver con la Gala".