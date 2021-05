Cazzu y los cambios culturales: "La mujer hoy está empoderada desde su sexualidad"

Cazzu, una de las principales representantes del trap latinoamericano, conversó con M-Mujeres que Suenan, podcast conducido por Martina Orrego e impulsado por ONU Mujeres, donde reflexionó en torno a la figura de la mujer en la industria musical, al mismo tiempo que se refirió a su activismo feminista.

M-Mujeres que Suenan es un espacio de conversación que explora las experiencias de diversas artistas como mujeres en la industria de la música, un ámbito que históricamente ha sido liderado por hombres.

Fue en esta instancia en que Cazzu resaltó que "mi sueño era comer de esto que es la música, sobrevivir y no tener que hacer nada más que esto. Fueron muchos los obstáculos en este camino, me trataron de loca porque todos iban para allá y yo venia para acá. Mucha gente puede haber dicho 'está loca', pero yo tenia siempre bien claro el camino que quería recorrer".

Además, habló del aislamiento social a propósito de la pandemia, asegurando que "en esta cuarentena he surfeado la ola, y poniendo la mejor cara a la situación y convirtiendo el tiempo en lo mejor que se pueda".

"En este año he tenido un poco más de tiempo para trabajar sin tanto apuro con un poco más de detalle, y emocionalmente estamos diferentes, dentro de casa, lentos y algo calmados, adaptándonos a esta nueva realidad", resaltó la cantante.

En cuanto a los temas relacionados con su activismo y a propósito de que recientemente fue una de las figuras de la música que reaccionó ante los dichos misóginos de Arcángel, Cazzu comentó que "es importante conversar con los hombres, sobre lo que no queremos y sobre lo que no vamos a permitir".

"Nosotras no vamos hablar con violadores, abusadores, pero sí con hombres que no entendieron las cosas que no hay que decir y pensar, más aún cuando tenemos un poder de comunicación y los cambios culturales son desde las conversaciones y con Arcángel pudimos hablar", explicó.

En la misma línea, Cazzu sostuvo que "no soy una academia del feminismo, pero si desde mi lugar como mujer tengo mucho que decir en este género. Y si las mujeres muestran sus cuerpos es porque les gusta, es un buen momento para replantearnos desde que punto estamos viendo el género como misógino y machista".

"La mujer hoy está empoderada desde su sexualidad", sentenció.