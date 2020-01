Cayú confirma su desvinculación de God Level y no va a México

Cayú confirmó por su cuenta de Twitter que no es más parte de God Level All Stars World Edition. Todo esto por su polémica con Misionero en pleno show que dejó a la competencia sin host desde las semifinales.

"Hablando fríamente las cosas, nos pedimos perdón con Misio por las cosas que hicimos ambos mal el día de hoy. No acepté las disculpas de él en vivo, porque no pensé que eran sinceras. La bronca me ganó y pensé que todo era parte del show y que las disculpas no eran sinceras", aseguró.

Y agregó que "No quiero crear una guerra, no es mi propósito en esta cultura. Fui desvinculado de God Level y por supuesto que acato esa decisión, porque no fui profesional. No sé qué hacer ahora con mi vida, pero veré qué hago, veré si sigo o no si me retiro, lo pensaré. Me ganó la rabia".

La organización de God Level confirmó que Serko Fu será el host oficial para la jornada que se celebrará el 18 de enero en Monterrey, México.

Y la bronca. Perdón amado hip hop. — Cayu (@cayuDEM) January 13, 2020