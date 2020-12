Catalina Pulido confirma que quiere ser candidata a concejal por Vitacura

En su programa Las Indomables que transmite junto a Paty Maldonado la ex intrusos señaló que quiere ser concejala de la Vitacura, junto a Raúl Meza que proyecta su candidatura a alcalde de la comuna. La actriz señaló que necesita 310 para poder inscribirse.

Tras el anunció de Pulido, Maldonado hizo un llamado a la gente de la comuna para que voten por ella "amigos y amigas de la comuna de Vitacura, vamos firmando por la Cata Pulido y por Raúl Meza como alcalde, espero que tengan un muy buen proyecto para la comuna y se vayan a aliar para que hagan una muy bonita misión"

Sobre eso Pulido hablo sobre sus motivaciones a candidatearse señalando que "yo vivo en Vitacura, he visto las falencias (...) Esta es una comuna con mucha gente adulta mayor. Hay gente que vive en casas donde las contribuciones son extremadamente caras, no pueden pagarlas. están viviendo un drama tremendo en la soledad.

Además agregó que le gustaría revivir la corporación cultural y trabajar con los jóvenes "me gustaría saber que pasa en los colegios con la drogas, la drogadicción, hay un tema importante ahí, con el alcoholismo etc".

También explicó por que no postulará a constituyente "como constituyente no voy a ir porque le tengo respeto a una constitución creo que la escriben personas eruditas, muy capaces, profesionales, no me siento capaz, ni siquiera de estar cerca, de poder hacer algún tipo de articulo en una constitución. A mi me gusta muchísimo el servicio social (...) uno puede empezar por una cosa más chica, por tu nicho que es la comuna en la cual uno reside".