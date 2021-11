Catalina Pulido desató toda su ira en contra de Alejandra Valle después de que el candidato presidencial José Antonio Kast enfrentara una manifestación en su contra en la comuna de Lo Espejo, que la periodista celebró en sus redes sociales.

A principios de semana, Valle lamentó los resultados de las Elecciones 2021, sobre todo porque en la carrera presidencial, el candidato del Partido Republicano alcanzó la primera mayoría y pasó a segunda vuelta con el postulante a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

"Lo que me da mucha pena, es que siento que ayer ganó un machismo súper profundo. Ganó el patrón de fundo, que es Kast; ganó esa sensación de que prefiero vivir en paz, aunque no tenga derechos, aunque me aplasten, aunque me peguen en la casa", comentó en La Voz de los que Sobran, al punto de que llegó a derramar lágrimas de angustia.

En tanto, el día martes, Kast fue repudiado en la comuna del sur de la capital, tras lo que Valle compartió la noticia en las historias de su Instagram recalcando que "Lo Espejo sabe".

Catalina Pulido: ¿Qué mensaje le envió la actriz a Alejandra Valle?

Fue entonces que la noche del miércoles se desató la furia de Catalina Pulido, quien hizo una captura de pantalla de la historia de Valle y la compartió en su cuenta de la misma red social, condenando la actitud de la periodista.

"La señora Valle llora en cámara por las agresiones virtuales, sin embargo se alegra por agresiones en Lo Espejo a una mujer embarazada", resaltó en primer lugar la actriz.

Eso para luego indicar: "me pregunto si ella alguna vez ha estado en esa situación".

"Cínica. Hipócrita", subrayó en el remate de su mensaje.