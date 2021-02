Cata Pulido y Patricia Maldonado lanzan fuerte crítica sobre Tonka Tomicic: "Que no sea cínica"

En el último episodio del programa que transmite a través de redes sociales Catalina Pulido y Patricia Maldonado, "Las Indomables", se refirieron al hashtag que se volvió tendencia en las redes coailes durante el fin de semana, #apagael13, que llamaba a no ver ningún programa de la estación.

La tendencia nació luego de que Ciper publicara un reportaje en donde se denunció la extracción ilegal de agua de una empresa de Andrónico Luksic.

“Ya sabemos quién es socia”, dijo la actriz, a lo que la ex rostro del Mucho Gusto agregó "Yo tengo entendido que la Tonka Tomicic tiene algo con las aguas, no me consta, pero...”. señaló Maldonado.

Luego Pulido indicó que “Ella es socia, es parte del directorio... Tiene acciones”. a lo que añadió “No es coherente que una persona que esté hablando de todo lo que pasó después del 18 de octubre, con la cantidad, porque la gente ni siquiera dimensiona la cantidad de lucas... que está bien, yo creo que la Tonka igual es super meritocracia. Se lo merece porque se ha sacado la cresta, es una cabra linda, pero que no sea cínica. es lo único que creo que le ha jugado en contra. El cinismo es algo terrible”.

Tras esto, la ex rostro de Mega señaló que “cuando tu estas sentada en 35 millones de pesos mensuales, no puedes hablar de igualdad, no puedes decir que estas con el pueblo con 35 palos. Y hay otra que es igual, que gana 29 o 30”.