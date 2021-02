Caso Tomás Bravo: Las contradicciones e incongruencias en la desaparición del niño de 3 años

El matinal de CHV, Contigo en la Mañana, realizó un reportaje acerca de la desaparición del menor Tomás Bravo y las incongruencias del caso. El menor se extravió el pasado miércoles 17 de febrero en el sector rural de Caripilun y su cuerpo fue encontrado la tarde de este viernes luego de más de una semana de su desaparación.

Según señalan en la nota, durante el día de la desaparición del menor, su tío abuelo, Jorge Eduardo Escobar, se traslada hacía una propiedad rural, muy cerca de la casa del menor, donde habría llegado para trabajar en la producción de chicha de manzana. A las 5 de la tarde dejo ese trabajo y traslado la producción hasta otro sector donde permaneció por una hora más, luego regresaría a su casa.

A esa misma hora, Tomás junto a su familia se preparaban para ver el partido por la permanencia entre Colo- Colo y la Universidad de Concepción. Las declaraciones de los familiares de Tomás, señalaban en un principio que el tío abuelo del menor habría estado en la casa del él junto a la familia.

Estefania Gutiérrez, madre del menor, desmintió esto en el matinal de CHV, señalando que el Tío, llegó después del termino del encuentro deportivo.

A 11 horas de desaparecido el menor, su madre entregaba detalles de lo ocurrido ese día, en donde señaló que el menor se perdió al rededor de las 8.30 pm, luego de que saliera con el tío abuelo a buscar las vacas. Un ternero perdido habría sido el motivo por el que el tío abuelo de Tomás decidiera ir a buscarlo hacía un predio colindante con las casas. Sin embargo, Moisés, el padre del menor cuestiona esta versión.

"No me queda en la cabeza el hecho de su rutina de ir a buscar animales, porque los animales se buscan a diario. No me quepa en la cabeza si e l quería ir sol, porque lo llevo y que paso por su cabeza de dejar solo a un niño de 3 años y 7 meses, a no más de 180 metros de la carretera, estamos hablando de una cuadra y media, casi dos cuadras, es una distancia que fácilmente puede recorrer".

De ese recorrido habría sido testigo una prima de la familia, mientras que otro primo de la familia también los habría visto juntos. Según señalaron en declaraciones con el matinal de CHV.

Esas declaraciones se cuestionaron tras declaraciones del padre del niño, quien señaló " yo me enteré como a las 7.15 por boca que no fue de la mamá, salí con lo que tenía puesto, llegamos acá y la única intención de buscar a mi hijo que se perdió en una parte tan grande".

Sobre la confusión horario, la madre del menor señaló en el matinal "imposible que se haya confundido en el horario, porque a las 6.15 todavía esta claro y cuando él llegó ya era de noche. Era obvio que eran ya como las 10 de la noche, no se porque dice tanta cosa, así como el dice que sospecha de familia, yo también puedo decir que sospecho de él".

Moises insiste en que los horarios son otros "fue a verse la suerte a Arauco a las 10 hasta las 11, quiere decir que el niño estaba desde temprano. Los animales se van a buscar en la mañana (..) lo que el dice no cuadra, no pega ni junta, Prefirió ir a verse el tarot a Arauco en vez de dar el aviso de inmediato.

El tío al no encontrar al pequeño donde lo dejó señaló que inició un breve recorrido, a las 20.24 Jorge llama a la madre de Tomás preguntándole si el menor estaba con ellos. La familia inicia la búsqueda sin embargo, el tío no se une, si no que se dirige a Arauco para leerse al tarot.

La madre del menor señaló que su tío le contó que junto a dos personas más fue a donde una tarotista porque no encontraban al niño.

Revisa a continuación la nota completa.