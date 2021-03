Carlos Díaz habla sobre su salida de Verdades Ocultas: "Para mí fue sumamente triste"

El querido actor de Verdades Ocultas Carlos Díaz, fue invitado al programa de Jordi Castell "Dosis Diaria" en donde habló acerca de lo que significó para el abandonar la ficción luego de tres años en el espacio.

"Este personaje me invitaron e íbamos como por temporadas. Me llamaron para la primera temporada y tenía un toc, no era sicópata" comenzó señalando el actor.

Recordemos que tras el salto de tiempo de la teleserie, Leonardo se cambia el nombre y se va a vivir fuera de Chile junto a Rocío, con quien se casa y tienen una hija. El villano fallece en los primeros episodios del salto de tiempo, sucumbiendo a las secuelas que le dejo el ataque de Tomás ocurrido en temporadas anteriores.

"Al final cuando ya muere en esta temporada para mí fue sumamente triste, porque fue un trabajo de muchos años y yo le tengo mucho cariño”.

Esta marcaria su tercera muerte en la producción, la primera fue durante un accidente de avión junto a Agustina donde se creía que murió, pero finalmente regresa. Luego "murió" acribillado por Tomás, sin embargo, todo fue un farsa y volvió a la pantalla en los capítulos posteriores.

"no podía aparecer así nomás, tenía que haberle pasado algo en la cara; entonces le pusimos cosas en la cara. Además la garganta se le quemó, obvio, entonces por eso hablaba con la voz raspada. Tuvo un problema en la pata, entonces cojeaba. Estaba un poco tullido con todas las enfermedades que había tenido”. indicó el actor.