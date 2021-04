"¿Quién es quién?" Camila Hirane sorprende al compartir fotografía junto a su hermana

La conocida actriz Camila Hirane compartió en sus redes sociales una fotografía que sorprendió a sus seguidores.

La protagonista de Verdades Ocultas publicó dos postales junto a su hermana con motivo de su cumpleaños, en donde escribió: "Feliz cumpleaños hermana mía @josefinahirane eres la persona más bakan del universo entero. No puedo creer la suerte de ser tu hermana. Love U so much".

Y también: "Otra más de la Jo, por q la amo, y amo su sonrisa y amo esta foto xq se la saqué yo y encuentro q capturé su esencia (es la persona más divertida y gozadora q conozco. Escribo esto y me da risa xq me acuerdo de tanta cosa!) Gracias x venir al mundo @josefinahirane un día como hoy, 31 de marzo".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las imágenes fue el parecido entre ambas, los seguidores de la intérprete de Rocío así se lo señalaron en los comentarios, Carmen Gloria Bresky comentó: ��iguales!, mientras que Nicolás Brown indicó "¿Quién es quién? ����, Cristián Arriaga también se hizo parte señalando "Me confundí ....".

La publicación ya cuenta con más de 27 mil Me Gusta y más de 200 comentarios.