Camila Hirane confirma el fin de su relación con Matías Oviedo

Camila Hirane reveló que la relación amorosa que mantenía con el actor y compañero de elenco en "Verdades Ocultas", Matías Oviedo, llegó a un abrupto fin.

La actriz se sinceró en una conversación con Jordi Castell en su programa de Instagram, "El Aperitivo", cuando éste le preguntó cómo está viviendo la cuarentena, ante lo que ella reveló que está enfrentando el encierro sola, junto a sus perras.

Castel entonces no perdió la oportunidad de pregunta y señaló: "No quiero hacer un tema de esto, pero esa es la verdad" y complementó apuntando que "así es la vida".

Matías Oviedo y Camila Hirane en "Verdades Ocultas".

Además reveló que el término de la relación no es reciente, explicando que "no tan recién, la verdad. Lo que pasa es que quizá no se sabía mediáticanente, pero mi familia, mis amigos, mis cercanos sí sabían, y es algo que tiene un tiempo".

Como no quería decir mucho más sobre el tema, Hirane recalcó que algo así "siempre es triste".

La relación de los protagonistas de "Verdades Ocultas" concluyó después de cuatro años. Consultado por el quiebre en febrero pasado, Oviedo no quiso quiso referirse al tema.