Camila Cabello combate el machismo del "Hollywood clásico" en nuevo videoclip

"My Oh My" se llama el nuevo sencillo de Camila Cabello para el que creó un video donde interpreta a un actriz que quiere los roles protagónicos en filmes de acción y termina combatiendo el machismo de los ejecutivos del "Hollywood clásico" que le impiden concretar su anhelo.

Se trata de una colaboración con el rapero DaBaby, que puedes revisar a continaución: