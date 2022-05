La cantante latina Camila Cabello fue la encargada de darle el vamos a la gran final de la UEFA Champions League, en donde deslumbró al público con lo mejor de su repertorio para animar el evento que definirá al campeón entre el Liverpool y el Real Madrid.

El inicio de su presentación se postergó algunos minutos debido a una demora en el ingreso de los fans al estadio de Saint en Francia.

La ex integrante de Fifth Harmony fue anunciada el pasado 9 de mayo por la UEFA y Pepsi como la artista principal en el espectáculo que definirá al equipo que se llevará la ansiada copa.

El anunció además reveló que la actuación de la cantante de "Havana" será una presentación con temática de carnaval, que busca rendir homenaje a la herencia latina de Camila, que es de ascendencia cubana.

En conversación con Billboard, la intérprete "Bam Bam" entregó detalles sobre su participación en la final de la UCL. “Mi música, siempre siento que celebra mi herencia y mi herencia cubano-mexicana, por lo que habrá canciones de Familia allí. No puedo decir mucho más, pero lo estoy haciendo por los latinos, seguro”.

¿Cómo fue la presentación de Camila Cabello en la UEFA Champions League?

La cantante sorprendió a todos los fans de los merengues y los reds, quienes pudieron disfrutar de sus hits más grandes. La artista latina realizó un medley de sus temas más conocidos, tales como Havana, Don't Go yet, Bam Bam, Señorita y My oh My.

Revisa la presentación de Camila Cabello a continuación.