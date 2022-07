Cami Gallardo no se la pudo con las críticas por The Voice: "Llego de vuelta de grabar y me largo a llorar"

Cami Gallardo no aguantó más. Las críticas por su participación en el programa de Chilevisión The Voice la saturaron y repentinamente decidió desahogarse por medio de una transmisión en vivo que hizo a través de Instagram.

Desde el primer capítulo del espacio televisivo, la cantante ha sido blanco de cuestionamientos en las plataformas digitales, ya no tanto por sus polémicas pasadas en pandemia, sino que más bien por sus actitudes en los capítulos y las decisiones que ha tomado sobre los participantes.

"La gente no se da cuenta y quieren creer el morbo, que hay envidia, que está calculado, que es todo maquiavélico y malo. Pero hay puro amor en el equipo", postuló la intérprete, abriendo sus descargos.

Cami Gallardo | ¿Qué dijo sobre las críticas?

Y entonces se lanzó a referirse a las miles de críticas que arrasan con ella a cada capítulo.

Así, comentó que "yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate, me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las hue** o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor".

"Sí me afecta un montón y también me afecta verlos a ustedes (sus participantes en el programa) involucrados en esto, porque no solo dificulta el espacio colaborativo del artista, sino que bloquea a otros que quieren meterse al rubro o a este tipo de programas, porque les da miedo".

"La gente refleja mucho lo que ellos cargan, reflejan la envidia, las malas prácticas que antes existían dentro de la industria y que ahora ya no existen", puntualizó.

Cami aprovechó de lanzarse con todo y con foco particular en quienes potencian la negatividad hacia otras personas.

"Queremos ver lo peor de la gente, condicionar a la gente en base a lo que nosotros tenemos adentro y eso está mal. Está mal seguir validando la toxicidad de Twitter", resaltó la intérprete.

Por otro lado, habló de su rol en el programa de CHV, ya que "para mí esta pega de coach, no es solo llegar, sentarme ahí, tocar el botón y decir quién se queda. Ustedes saben que yo estoy con ustedes, en todos los pasos me he involucrado emocionalmente con ustedes, porque los quiero. Me duele profundamente que se hable de mí y que no se les celebre a ustedes, me duele, me hace mal".

"Me genera desesperanza. Es súper frustrante e invito a toda la gente que insiste en tirar mier** a todas partes, que por favor se cuestionen un poco el estado en el que está hoy la industria de la música. Cuestionémoslo un segundo: no existe".

"Mi sueño es tener mi casa musical, mi sello y poder ayudar a todos los artistas a tener las oportunidades que yo he tenido", advirtió.

¿Cómo se desahogó Cami Gallardo?

Lejos de terminar, la cantante continuó planteando que "es muy fuerte que a ningún otro coach le han tirado hate cuando sacan a otros participantes, Es solo a mí. Hubo otros participantes espectaculares que se han ido, pero me tocó a mí la guillotina y estar ahí como chivo expiatorio y me cansa, me agota, me duele, me frustra, porque me gustaría que fuera otro el tema de conversación".

"Tengo que admitir que he tocado fondo muchas veces y ha sido súper penca, pero es dañino para el oficio. A todos nos da miedo hacer cualquier cosa. ¿Ustedes creen que yo no me cago de miedo cada vez que me siento en esa silla?".

"Con este tema me da una ansiedad muy heavy y me meto y me cuesta expresar lo que siento, porque aún no puedo ver el daño que tengo en el tiempo, aunque he ido sanando. Pero es heavy", expuso.

Antes de culminar, también comentó que "la dinámica de un programa de televisión de tener que sacar gente, me destruye el alma, me destroza, me hace pi** me hace muy mal. Llego de vuelta de grabar y me largo a llorar".

"Me encantaría, ya que estamos en esta polémica, que la gente tome responsabilidad: no tiremos mierda, seamos responsable con nuestro lenguaje. Me descargué, necesitaba decir esto, porque lo tenía acumulado hace mucho tiempo", puntualizó.