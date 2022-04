The Voice Chile define a sus coach: Chilevisión anuncia rostros internacionales para el estelar

El nuevo estelar de Chilevisión sigue tomando forma y ahora el canal confirmó a las personalidades que oficiarán como coach en su versión de The Voice Chile.

La franquicia internacional, que ya tuvo un paso por Canal 13, ahora se reubicará en la estación de la ex-Machasa y contará con la animación de Julián Elfenbein.

El también animador de Pasapalabra se reencontrará con el público local para descubrir a la mejor voz del país.

La fecha de estreno de The Voice Chile será anunciada próximamente. Mientras, se confirmaron a los responsables de comandar a los participantes y, si bien en un momento se especuló con la aparición de Tini Stoessel en el programa, la nómina es muy diferente.

The Voice Chile: ¿Quiénes serán los coach en el estelar de Chilevisión?

En primer lugar está la cantante mexicana Yuri, quien anteriormente fue la conductora de la edición mexicana La Voz Kids y como entrenadora de La Voz Colombia, junto a Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra. También fue entrenadora en La Voz México.

Beto Cuevas, el ex líder de La Ley, vuelve a sus andanzas televisivas para formar parte del programa, tras ser jurado en The Covers. Además, ya fue coach en The Voice México.

Cami Gallardo es otra de las coach, tras forjar su carrera a partir de su aparición en la primera temporada de The Voice Chile emitido el año 2014 por Canal 13.

Cierran la nómina de entrenadores los integrantes de Gente de Zona, Randy Malcom y Alexander Delgado, quienes se alzaron a la fama gracias a canciones como Bailando con Enrique Iglesias (que se quedó con tres Premios Grammy Latinos), La gozadera y Traidora.