Chilevisión confirma a Julián Elfenbein para conducir The Voice Chile

Hace rato se venía hablando de The Voice Chile, pero recién ahora se comienzan a revelar los primeros detalles del nuevo estelar, porque se acaba de confirmar a Julián Elfenbein como el animador de la apuesta de Chilevisión.

El periodista y actual animador de Pasapalabra estará a cargo nuevamente de un formato internacional, espacio en el que distintos artistas se enfrentarán mostrando su talento musical frente a los entrenadores.

Anteriormente, el animador se ha desempeñado como conductor de exitosos formatos internacionales que ha tenido Chilevisión de esta categoría musical, entre ellos Talento Chileno, ¿Quién es la Máscara? y ahora The Voice Chile.

Además fue parte de la conducción de Factor X previo a su llegada al canal.

Julián Elfenbein: ¿Cómo proyecta el animador su llegada a The Voice Chile?

"Estoy contento de tener la posibilidad de animar el cuarto big show de este tipo. Si bien no estaba en mis planes, estoy muy contento que Paramount me haya escogido para ser parte de The Voice", aseguró Elfenbien sobre hacerse cargo de la apuesta.

En tanto, lo describe como "un programa que tendrá un selecto grupo de coaches de reconocimiento internacional, un estudio impresionante y un gran equipo, por lo que sin duda daré lo mejor de mi en la conducción de este gran formato que llega a las pantallas de nuestro canal".

Los coaches, además de los días y horarios de emisión, se darán a conocer próximamente.