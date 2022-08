Fue en el año 2009 que vimos por primera vez a La Huérfana, en ese entonces Kate (Vera Farmiga) y JohnColeman (PeterSarsgaard) están desolados tras la muerte de su hijo. A pesar de tener otros dos hijos, la pareja decide adoptar a Esther, una niña huérfana de 9 años. Lo que ellos no saben es que hay extraños acontecimientos que forman parte del historial de la pequeña; es por ello, que cuando la niña entra en sus vidas, comienzan a abrirse nuevos misterios y peligros que harán peligrar la vida del matrimonio.

Hoy luego de 13 años de ese aterrador filme, tendremos la secuela, donde volvemos a ver a IsabelleFuhrman, quien actualmente tiene 25 años.

“Amo el desafío de volver a interpretar a una niña porque eso jamás se ha hecho en la historia del cine. Un adulto jamás ha regresado al rol que interpretó como niño. Es algo imposible. Y aun así lo hicimos. No usamos efectos especiales, no usamos trucos extraños de maquillaje. Es muy aterrador. Estuve ahí filmando todos los días, sé cómo lo logramos, sé todos los trucos. Ahora estoy muy perturbada porque de alguna manera tengo nueve años otra vez, y no hace sentido alguno”, señaló la actriz.