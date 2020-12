Bryan Cranston vuelve a la televisión después de siete años con la serie "Your Honor"

Bryan Cranston ha hecho de todo durante sus 40 años en Hollywood, y ahora podrá incluir la figura de un juez a su larga lista de personajes. Con más de 100 créditos a su nombre, Your Honor marca la primera serie que protagonizará Cranston tras el final de Breaking Bad.

Siete años después de terminar su legendaria carrera como el narcotraficante Walter White, el actor de 64 años vuelve a interpretar a un hombre de la ley que recurre al crimen para ayudar a su familia. Esta vez, no hay un imperio de drogas, sino un padre obligado a elegir entre proteger a su hijo y respetar la ley después de un atropello y fuga mortal.

Antes del estreno de la serie limitada de Your Honor en Showtime, Cranston habló con EW sobre la necesidad de apartarse del papel más exitoso de carrera y el porque se demoró tanto en volver a la pantalla "creo que mi comedia Malcolm in the Middle puso la vara muy alta para las sitcoms, y luego la vara es igualmente alta en el lado del drama con Breaking Bad. Por eso me tomó tanto tiempo querer comprometerme con algo más que una sola aparición en un programa. Tenía que ser lo correcto y creo que Your Honor es lo correcto" indicó el actor.

El drama se estrenará el 6 de diciembre en Showtime y la primera temporada contará con 10 capítulos.