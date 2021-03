Justo en la nostalgia: Britney Spears comparte video de ella cantando en su adolescencia

La Princesa del Pop Britney Spears ha compartió un nostálgico recuerdo en sus redes sociales. La estrella del pop compartió un video de ella cantando cuando era una adolescente. La cantante escribió que su madre, Lynne Spears, la está tratando de animar para que vuelva a cantar.

"Caray ... Mi mamá me envió esto y me recordó que puedo cantar !!!! Ella dijo '¡¡¡Ya nunca cantas ... necesitas hacerlo de nuevo !!'", escribió Spears, antes de agregar que ella "en realidad nunca vi esta actuación ". "¡¡¡Definitivamente es de hace un tiempo!!"

"Es de uno de los primeros viajes que hice sola ... sobre todo, recuerdo haber dicho 'WOW Singapur' !!!!!" añadió.

Spears no ha actuado en vivo en años. En medio del drama de su tutela, durante una audiencia judicial el 10 de noviembre, el abogado del ícono del pop, Sam Ingham, afirmó que tenía miedo de la reacción de su padre y no actuaría en el escenario mientras él siguiera siendo su tutor.

Tras el lanzamiento del documental no autorizado The New York Times Presents Framing Britney Spears el mes pasado, la cantante de "Lucky" publicó un video de ella interpretando "Toxic" hace tres años.

Ella expresó que "siempre le encantará estar en el escenario ... pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal".

"¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria! ¡¡¡Cada persona tiene su historia y su versión de las historias de otras personas !¡Todos tenemos tantas vidas diferentes y hermosas! Recuerda, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!" señaló en aquella oportunidad la artista.