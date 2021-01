Bridgerton rompe un récord en Netflix y se convierte en la serie más vista del servicio de streaming

Esto noticia seguramente no impresiona a mucha gente, debido al éxito rotundo en que se convirtió la serie Bridgerton que es ahora la serie más vista de Netflix.

Según los números de Netflix, la producción, rompiendo un récord, llegó a 82 millones de hogares en todo el mundo quienes se hicieron fans del drama de época producido por Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) en sus primeros 28 días de lanzamiento, lo que lo convirtió en el lanzamiento de la serie número uno en la historia del streamer.

Estos números se basan en suscriptores que han visto al menos dos minutos del contenido. El ascenso de Bridgerton supera incluso las elevadas proyecciones que Netflix ya tenía en la serie. A principios de enero, los ejecutivos dijeron que el programa, creado por Chris Van Dusen y adaptado de las novelas más vendidas de Julia Quinn, estaba en camino de ser visto por 63 millones de hogares en su primer mes fuera de la puerta.

La noticia llega una semana después de que Netflix renovó formalmente Bridgerton para una segunda temporada. La producción comenzará esta primavera.

La temporada 2 se basará en el libro 2 de la serie de Quinn, The Viscount Who Loved Me, que se centra en las hazañas románticas de Lord Anthony Bridgerton de Jonathan Bailey. Como Van Dusen bromeó recientemente: "Lo dejamos al final de la primera temporada en una encrucijada, así que estoy deseando saltar y descubrir cómo le va en el mercado matrimonial".

Van Dusen, mientras tanto, no confirma ni niega si Simon de Regé-Jean Page y Daphne de Phoebe Dynevor, cuyo romance fue la pieza central de la temporada 1, volverán para la temporada 2. "Eso espero", dijo el EP la semana pasada. "Ahora son el duque y la duquesa, pero en mi opinión siempre serán Bridgerton, y creo que siempre serán parte del espectáculo".