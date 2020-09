¿Blur no volverá a tocar más?: Damon Albarn aclara los rumores de una posible separación

Para los fans de Blur siempre existe el miedo de que no vuelvan a tocar más en vivo. Como sabemos, Damon Albarn tiene muchos proyectos en paralelo por lo que esto se podría hacer realidad, más aún, porque últimamente el músico ha estado concentrado en la serie de canciones que Gorillaz publicará por el aniversario 20 de la banda virtual.

Pero tranquilidad ante todo. El vocalista del conjunto inglés confirmó que queda Blur para rato. En conversación con el medio MusicWeek, se le consultó sobre si ya habían dado su último concierto, a lo que Albarn respondió: "Realmente espero que no. Amo esos conciertos, son geniales, pero no es algo que necesite hacer. Solamente lo hago por la felicidad que me dan. No puedo esperar para cantar 'Parklife' nuevamente".

Con la respuesta, da para suponer que los londinenses volverán a presentarse en vivo y quizás con un nuevo material discográfico.

Recordemos que Blur publicó "The Magic Whip" en 2015. Ese mismo año se presentaron en Chile en lo que fue su segunda visita a nuestro país.