Blue Monday | ¿Qué es y por qué se denomina el día más triste del año?

El tercer lunes, se define como el día más triste de cada año, fecha que justamente es hoy 18 de enero y se conoce popularmente como Blue Monday.

Conoce más sobre el origen de este día, a continuación te dejamos los detalles.

¿Qué es el Blue Monday y por qué se denomina cómo el día más triste del año?

El Blue Monday, es el día más triste del año según la creencia popular y se denomina “Lunes azul”, por la inminente llegada del invierno en otras partes del mundo.

Además, se relaciona a que las personas este lunes acumulan más tristeza, se deprimen por los gastos realizados en las fiestas de fin de año, el invierno y que por la fecha aún no se recibe el sueldo de enero, sumado a que este 2021 sigue presente la pandemia de Coronavirus.

El origen del Blue Monday, viene del año 2005 cuando el profesor de la Universidad de Cardiff, llamado Clif Arnall afirmó haber encontrado la fórmula que definía cuál es el día más triste del año.



[W+ (D-d)] x TQ/M x NA.





"W": "weather" (Se refiere al clima frío en esta época en el hemisferio norte).

"D": "debt" (Relacionado a las deudas generadas en Navidad).

"d": "monthly salary" (El sueldo que aún no se cobra del mes).

"T": "time since Christmas" (El tiempo después de navidad)

"Q": "time since failure of attempt to give something up" (Tiempo desde que fallamos en algo que fue propuesto).

"M": "low motivational level" (Poca motivación).

"NA": "need to take action" (La necesidad de actuar).



Cabe destacar, que esta fórmula no es respaldada por los expertos y solo se basa en la creencia popular, por lo tanto en teoría el día más triste del año no existe.