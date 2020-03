Suspenden estreno de "Black Widow" y revelan nuevas imágenes promocionales

Dos nuevas imágenes de la película en solitario de "Black Widow" se revelaron este martes para el deleite de los fanáticos.

La revista Empire publicó las nuevas capturas de la entrega de Marvel, cuyo estreno ahora es incierto a propósito de la expansión del coronavirus y el cierre de los cines para reducir el riesgo de contagio.

En las imágenes, Scarlett Johansson aparece acompañada de David Harbour como "Alexei Shostakov / Red Guardian" y Florence Pugh como "Yelena Belova".

Johansson comentó a la publicación que aún le tomará tiempo digerir lo que significa interpretar al mismo personaje por más de una década y llegar al punto cúlmine de tener su propia película.

"Aún no tengo una perspectiva clara sobre el tema. Me tomará un tiempo para procesarlo. Ha sido una gran constante en mi vida por una década. Cada 18 meses, volver a esta familia y continuar el viaje con todos", resaltó la actriz.

Sobre el cierre de las filmaciones de su película y en la previa al estreno, Johansson también resaltó que "probablemente tenemos sentimientos encontrados sobre el tema, al menos en escenas específicas, pero realmente hay un sentido de logro (tras culminar las filmaciones). Siento que he probado todo en esta oportunidad. Realmente logré ir a esos lugares incómodos y explorar algunos de sus retorcesos".

"Black Widow" se iba a estrenar a fines de abril en Chile, pero con la contingencia por el COVID-19 su estreno se postergó, sin una nueva fecha fija para su aparición en los cines.

Disney también tiene pendiente el debut de la "Mulan" que también se vio afectado por la pandemia mundial y también pospuso el debut de la serie "The Falcon and the Winter Soldier" y la película "Shang-Chi and the legend of ten rings".