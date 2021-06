Black Widow | Estos son los primeros comentarios sobre la próxima película de Marvel

Como era de esperarse, cuando faltan apenas dos semanas para el estreno de Black Widow, las ansias de los fanáticos están al máximo. Al fin la película en solitario de la espía Natasha Romanoff verá la luz, tras ser postergada más de un año debido a la pandemia, y ahora se levantó el embargo sobre la prensa especializada, lo que permite tener las primeras impresiones sobre la entrega.

En la historia, Natasha Romanoff, alias Black Widow, lucha contra una peligrosa conspiración mientras enfrenta su peor batalla hasta ahora: el pasado que dejó atrás antes de convertirse en vengadora. Ser espía no fue nada fácil, pero es momento de volver a las raíces aunque el mal aceche en cada paso.

Aparte de Johansson replicando su rol de Romanoff, Black Widow también cuenta en su elenco a Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour interpretando a Alexei Shostakov/Red Guardian, O-T Fagbenle convertido en Mason y Rachel Weisz en el rol de Melina Vostokoff. Mientras que la dirección está a cargo de Cate Shortland.

Ahora, los críticos estadounidenses han podido publicar sus comentarios sobre la nueva entrega de Marvel, entregándole más bien palabras positivas sobre lo que ofrece en sus dos horas de metraje.

Brandon Davis de ComicBook.com aseguró que "Black Widow es uno de los mejores films solitarios de Marvel. De principio a fin, la película es genial. Excelentes sorpresas, momentos emotivos para los personajes, acción grandiosa y Scarlett Johansson finalmente logra entregar todo al personaje. La directora Cate Shortland lo logró. Bravo".

Por su lado, Alisha Grauso, editora en Screen Rant, indicó que "Black Widow muestra exactamente por qué Natasha Romanoff era el pegamento que sostenía a los Avengers juntos. Hay luces de John Wick en las escenas de combate y secuencias de acción creativas, amarradas con una sentida y elocuente historia sobre la familia y cómo el mundo trata a las chicas. Estoy entusiasmada con la idea de que Yelena cargue la antorcha".

Y añadió que "Yelena será una nueva favorita para los fanáticos después de Black Widow también. Florence Pugh la lanzó fuera del parque. Ella y Scarlett Johansson están fenomenales juntas como dos hermanas utilizadas y abusadas por un sistemas que necesitan romper".

"Esto me tomó por sorpresa, pero Black Widow se las arregló para hacerme llorar. No soy una llorona en general, pero creo que el único otro momento Marvel que me quebró fue la muerte de Tony Stark. No revelaré cuando ocurre, pero una escena de Black Widow abrió las compuertas para mí. Lleven pañuelos", escribió la editora de Comic Book Resources, Meagan Damore.

A eso sumó que "el elenco de Black Widow es increíble creando entretención, personajes más grandes que la vida, pero Florence Pugh como Yelena Belova se destaca absolutamente. Los fanáticos de Marvel la van a adorar. Salí de esta película entusiasmada por su futura relación con el MCU. Será una favorita instantánea de los fanáticos".

Jenna Busch de VitalThrills.com apuntó que "me gustó Black Widow... y me hace enojar. ScarJo merecía esta película hace mucho tiempo. Me encantaron todos los que aparecen en ella, pero me molesta tanto que Marvel haya esperado tanto. ScarJo está increíble como siempre. Florence Pugh, la he amado en todo lo que la he visto, y lo sigo haciendo".

I loved #BlackWidow...and it makes me angry. ScarJo deserved this film long ago. I loved everyone in it, but it bothers me so much that Marvel waited so long. ScarJo was amazing as always. Florence Pugh, I have loved in everything I've seen her in, and continue to do so. (1 of 2) pic.twitter.com/RdBvsFZlbg — Jenna Busch (@JennaBusch) June 17, 2021

En tanto, Erik Davis, de Fandango y RottenTomatoes, aseguró que "las películas de Marvel están de vuelta. Black Widow es unintenso thriller de espías que realmente completa la historia de Natasha de una manera visceral y emotiva. Florence Pugh es aplastante y un ícono instantáneo para el MCU. Esta es la película Bond del MCU con tintes de Misión Imposible y Thelma & Louise".