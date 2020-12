"Black Adam": Dwayne Johnson anuncia que Quintessa Swindell será Cyclone

El actor Dwayne Johnson anunció la tarde de esta viernes una nueva adición al elenco de la adaptación de "Black Adam", en la que está trabajando. Se trata de Quintessa Swindell, quien interpretará el papel de "Maxine Hunkel/Cyclone" en la ficción.

"La Roca" dejó caer el rimbombante anuncio a través de sus cuentas en redes sociales, indicando que "ya no puedo esperar para trabajar con ellos y estamos listos para hacer retumbar la jungla DC".

Al mismo tiempo, Swindell compartió el anuncio por medio de su cuenta en Instagram, donde escribió: "Mi madre estaría orgullosa. Más que agradecida de sumarme a la familia de Black Adam".

Maxine Hunkel/Cyclone es reconocida por ser la nieta del Tornado Rojo original, Abigail " Ma " Hunkel, quien era miembro honorario de la Sociedad de la Justicia.

Maxine creció idolatrando a los aliados de su abuela en la JSA y tiene la capacidad de volar, manipular el viento y controlar las ondas sonoras.

Ready to rumble⚡️����

A pleasure to officially welcome, Quintessa Swindell to our BLACK ADAM cast.

They’ll be taking on the role of CYCLONE.

Can’t wait to work with them and we ready to rumble in the DC jungle. #bringit#cyclone�� #blackadam⚡️

Production starts spring 2021 pic.twitter.com/kIlHkZBmgh