¡Escúchalo aquí! Billie Eilish complace a sus fanáticos con el lanzamiento del nuevo disco Happier Than Ever

Billie Eilish finalmente entregó nuevo material a sus seguidores, gracias al lanzamiento de su más reciente disco Happier Than Ever, un trabajo escrito por ella y su eterno colaborador y hermano Finneas.

Este álbum de 16 canciones, contiene los sencillos Your Power, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause y NDA.

En tanto que también contiene las piezas inéditas: Happier Than Ever, Oxytocin, Billie Bossa Nova. Ofreciendo un renovado sonido y propuesta, que se afirma sobre la base de una producción más madura.

"Mi segundo álbum finalmente ha salido. Ni siquiera puedo procesarlo. Esta fue la experiencia más satisfactoria y profunda que he tenido con mi música. Finneas y yo estábamos en la nube 9 haciendo este álbum", explicó Eilish con el lanzamiento.

Al mismo tiempo, que confiesa: "amo cada canción de este proyecto tanto que literalmente me asusta pensar en publicarla en el mundo para que cualquiera la escuche. Me siento como si fuese a llorar".

"Crecí mucho en el proceso de hacer este álbum y experimenté mucha autorealización y autoreflexión. Ojalá pudiera volver atrás y hacer este álbum de nuevo porque fueron algunas de las mejores noches de mi vida", añadió la artista.

En tanto, la plataforma Spotify cuenta con tres versiones especiales para disfrutar de Happier Than Ever: Billie Mode, Lyric Mode y Fan Mode.

A propósito de lanzamientos, Disney+ anunció el próximo debut exclusivo de un concierto de Billie Eilish en su plataforma, obra que fue bautizada como Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Happier than Ever: Una Carta de Amor para Los Ángeles). El trabajo audiovisual debutará el 30 de julio en Estados Unidos y el 3 de septiembre en Latinoamérica.