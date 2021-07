Billie Eilish estrena concierto exclusivamente en Disney+

Disney+ anunció esta semana el próximo debut exclusivo de un concierto de Billie Eilish en su plataforma, obra que fue bautizada como Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Happier than Ever: Una Carta de Amor para Los Ángeles).

Se trata de una interpretación íntima de todas las canciones en el mismo orden en el que se encuentran en el álbum, desde el escenario del legendario Hollywood Bowl.

Está dirigida por Robert Rodríguez (La balada del pistolero, Del crepúsculo al amanecer) y Patrick Osborne, ganador de un premio Oscar, además de contar con elementos animados, "llevando al público a realizar un viaje de ensueño por la ciudad natal de Billie".

La presentación también cuenta con la actuación de FINNEAS, del Coro de Niños de Los Ángeles, de la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por su director artístico y musical, Gustavo Dudamel, y del mundialmente famoso guitarrista brasileño Romero Lubambo, con arreglos orquestales de David Campbell.

Como su nombre lo anuncia, lo que ha sido anunciado como una "experiencia cinematográfica" está inspirada por el más reciente disco de la artista, Happier than Ever, y debutará en el servicio de streaming el próximo 30 de julio en Estados Unidos.

Mientras que el estreno para Latinoamérica fue fijado para el 3 de septiembre.

Además, según da a entender el trailer de la producción, la película funciona como una especie de preludio antes de la próxima gira mundial de la artista, Happier Than Ever World Tour, la que se iniciará en 2022.