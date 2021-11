La modelo Bella Hadid causó impacto esta semana al exponer ante los 47 millones de seguidores con que cuenta en Instagram que padece serios problemas de salud mental, principalmente ligados a la depresión y la ansiedad.

La revelación vino por medio de un extenso post que acompañó con imágenes en las que se le ve con los ojos llorosos e hinchados.

"Willow Smith te adoro a ti y a tus palabras. Me han hecho sentir un poco menos sola y por eso quiero publicar esto", partió diciendo en su texto la modelo, sobre un registro en la que la hija de Will Smith y Jada Pinkett habla de su psicología.

Esto para luego postular que "las redes sociales no son reales. A veces lo único que necesitas oír es que no estás solo. Así que yo te digo: no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho".

"La autoayuda y la enfermedad mental, o los desequilibrios químicos, no son lineales. Es como una montaña rusa llena de obstáculos, con sus altibajos y sus aristas", resaltó también.

Bella Hadid: ¿Qué dijo la modelo sobre su salud mental?

Y en la misma línea, postuló que "quiero que sepáis que siempre hay luz al final del túnel, y que esa montaña rusa siempre acaba deteniéndose en algún momento".

"Puede tratarse de días, semanas o meses, pero todo acaba mejorando. Me llevó mucho tiempo meterme eso en la cabeza, pero ya he pasado por muchas crisis de nerviosismo y extenuación como para darme cuenta".

"Si te escuchas a ti mismo, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, los detonantes de tus estados de ánimo, tus alegrías y tu rutina, siempre aprenderás algo sobre tu propio dolor y sobre cómo manejarlo, que es cuanto puedes exigirte a ti mismo", sostuvo Hadid desde una arista más positiva.