Adriana Barrientos se hace retoque estético en el rostro y queda igual a Bella Hadid

Aplaudida por su transparencia en redes sociales, Adriana Barrientos vuelve a confirmar que poco le importa lo que opine el resto sobre ella. Y evidencia de ello fueron sus últimas stories que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde le cuenta a sus seguidores que se tentó con una de las intervenciones estéticas de moda ¡no se aguantó las ganas!

“La Leona” se puso hilos tensores en el rostro, retoque que se realiza para rejuvenecer el aspecto de la cara al estirar la piel, lo que atenúa arrugas y elimina la flacidez. Sin embargo, la exintegrante de “Pelotón” se sometió a este procedimiento para realzar su mirada con un levantamiento de cejas conocido como “Foxy Eye” (ojos de zorro).

Este rasgo se ha vuelto muy popular los últimos años gracias a celebridades como Meghan Fox, Kendall Jenner y Bella Hadid. Aunque esta última negó rotundamente haberse sometido a esta intervención, pero fotos de su pasado la dejan en evidencia ya que hoy luce muy diferente en comparación a la actualidad.

En redes sociales hay varios filtros que producen este efecto, y por lo mismo, cada día son más las mujeres que buscan lograr este resultado en sus rostros con diversos retoques e incluso cirugías.

La modelo Bella Hadid en 2010 (izquierda) versus 2020 (derecha) | Fotos: Getty Images

Y Adriana es una de ellas, pues en las últimas fotos que compartió en su perfil de Instagram lucía diferente gracias a esto, recibiendo cientos de elogios por parte de los cibernautas.

Debido a las dudas que generó su renovada imagen, la influencer decidió contar la verdad en varios videos y entregó detalles sobre su cambio. De esta forma descartó haberse inyectado bótox y el ácido hialurónico como muchos pensaban.

"Me he tratado de tapar los parches ¿Cómo les explico? Soy mujer, me gusta verme linda y tengo una doctora que es bacán, que es la doctora Ana María Catalán", partió contando sobre su nueva intervención.

Adriana Barrientos muestra su nueva imagen | Foto: @leonabarrientos

"Llamé a la doctora y le dije: ‘Doctora, quiero hacerme ‘Foxy eyes’, que es quedar con mirada de zorro’. Me gusta, es algo que muchas modelos, de Victoria’s Secret, han ocupado esta técnica y la verdad es que queda todo estirado y los ojitos quedan almendrados. Parecen ojitos de zorro", continuó.

"Entonces, qué es lo que hice, fui y hablé con la doctora y la doctora Ana María Catalán me dijo: ‘Ok, hagamos levantamiento de ojos con tensores y de esa manera van a quedar ojos de zorro’. Y aquí estoy", concluyó.



Cómo lograr el efecto de los hilos tensores con maquillaje

Una de las opciones que también ha tomado relevancia para lograrlo es el maquillaje a través de la técnica conocida como “Foxy eye”, la cual consta en cambiar la forma de la ceja y delinear los ojos para darle más profundidad a la mirada.

Para ello se debe maquillar la ceja de forma diagonal, es decir, levantar la cola lo más posible. Esto se puede realizar con lápiz y/o sombras. Y lo mismo con el delineado, la idea es alargar el ojo lo más posible en el mismo sentido de la ceja.