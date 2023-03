Belén Mora, la conocida comediante nacional, se sinceró en conversación con Revista Sábado de El Mercurio sobre los complejos meses que ha vivido tanto personal como profesionalmente.

La ex integrante de MCC tuvo un comentado paso por el Festival de Viña del Mar, en donde se llevó la gaviota de plata, pero que la segunda parte de su espectáculo no fue del total agrado de los asistentes a la Quinta Vergara recibiendo pifias durante su rutina.

Tras esto, la comediante reveló que junto a su pareja, Francisco Toto Acuña, y sus hijos, se fue unos días a la Región de O'Higgins.

“Dedicamos un día, nos tiramos en el pasto, como a las cuatro de la tarde, a la sombra de un árbol y dijimos: ‘ya, hablemos de todo, hablemos de la huevada’. Ahí descansé, decanté, lloré, analicé, profundicé, reflexioné, pensé en mi hijo. Venía con una acumulación de emociones contenidas tan grande, que Viña fue la gota que rebasó el vaso. Ahí bajó todo y empecé a llorar por cada cosa… boté, boté, boté, boté”, reveló.

“Mucha gente me preguntó si me había quedado hasta el final (de su rutina en Viña) porque pensaba que lo iba a dar vuelta, pero no, me quedé porque quería ver de dónde venían las pifias, porque no las veía, solo las escuchaba”, expresó.

Belenaza escribió rutina desde la UCI

La humorista reveló que la rutina que grabó para su especial en Amazon Prime Video, lo hizo desde la UCI, ya que su pequeño hijo Rafael debió ser intervenido quirúrgicamente por una cardiopatía.

“Era una operación programada, pero se alargó su estadía en la UCI porque tuvo complicaciones. Entonces parte de la rutina presentada en Amazon, yo la escribí en la UCI”, señaló.

“Pensé: ‘esto hay que hacerlo’… quizás es una forma de pensar equivocada, pero en el mundo de la actuación hay muchas personas esperando, entonces si a una se le da una oportunidad como esta, la tiene que tomar. Y también para mí el trabajo es terapia: me terapea hacer reír”, expresó.

En la misma entrevista, Belén reveló que padece de trastorno bipolar y su terapeuta le señaló que podía sufrir un bajón tras su presentación en Viña del Mar.

“Pero me estoy sanando. Hoy me siento más tranquila, más vulnerable, a ratos me siento más débil y a ratos más fuerte, pero siento que, para todos estos procesos, estos traumas, estas situaciones límite que uno vive, uno debe trabajar para sacarle lo mejor… y en ese proceso estoy”.

“No quiero quedarme en lo malo, sino que de lo malo sacar una lección. Estoy siendo súper responsable conmigo, porque siento que el año pasado me dejé de lado… Es tan terapéutico hacer reír, pero a veces te das cuenta de que mientras más haces reír al resto, menos te estás haciendo cargo de lo que te está pasando. A veces utilizamos el sentido del humor como mecanismo de defensa y ahora me siento sin ese mecanismo de defensa”, finalizó declarando.