La comediante Belén Mora estuvo presente en el programa de CHV que conduce Julio César Rodríguez en donde habló acerca de distintos momentos de su vida laboral y personal.

En ese contexto, la humorista recordó su salida de “Morandé con Compañía”, espacio en donde participó durante años.

“Nosotros con el Toto (Acuña) veníamos un poquito ahogados porque empezamos a tener la necesidad de hablar de ciertas cosas, de las que no se pueden en un programa que tiene una línea editorial”,

Asimismo, señaló que “era una pega que ya no estábamos disfrutando hace un par de años, íbamos porque era la pega y cuando uno deja de disfrutar la cuestión es insoportable”, relató.

La conductora de Políticamente Incorrecto se refirió además a una particular cita que tuvo con un multimillonario.

“Le mandé un mensaje de texto y le dije juntémonos en el metro Universidad de Chile. Me bajo y veo un mijito rico, hecho a mano era británico griego. Estuvimos como una semana saliendo y él como muy buen británico y muy correcto un día me dijo: ‘mañana me gustaría pasar la noche contigo’, entonces yo me preparé todo y pasó lo que tenía que pasar”, expresó.

“La cosa es que después me puse a averiguar del hombre y es un multimillonario que viaja por el mundo y que andaba en Chile en un torneo de póker clandestino", reveló.