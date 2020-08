Así será la película interactiva "Batman, Una Muerte en la Familia"

"Batman, Una Muerte en la Familia" es la próxima película animada de la editorial DC Comics en conjunto con Warner Bros. Animation. Una entrega que será nada más ni nada menos que interactiva y en la que los espectadores podrán decidir el destino que correrá Robin.

La entrega sigue los lineamientos que de la publicación del cómic con el mismo nombre en 1988, momento en el que los lectores decidieron lo que ocurriría con el compañero del hombre murciélago enviando cartas con su voto a la editorial.

Eso sí, la película no sólo tomará la trama del cómic creado por Jim Starlin, sino que también se propondrá como una especia de precuela para lo que ya fue "Batman: Under the Red Hood".

Desde IGN indicaron que en este caso "a los espectadores se les presentarán opciones en momentos cruciales de la historia, lo que les permitirá decidir si Jason vive o muere y determinar el curso de la vida de Jason".

Revisa un trailer de la entrega a continuación:

El elenco de voces de la película contará a Bruce Greenwood como Batman, Vincent Martella como Jason Todd, John DiMaggio como el Joker, Zehra Fazal como Talia al Ghul y Gary Cole como Two-Face y el Comisionado Gordon.

"Batman: Death in the Family" tendrá un estreno directo en formatos hogareños, aparición que fue proyectada para el penúltimo trimestre de 2020.